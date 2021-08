Il mercato delle seconde case: le opportunità per l’agente immobiliare

Gli affitti corrono veloce nelle località turistiche e il desiderio di una seconda casa lontano dalla città si trasforma sempre più in un investimento concreto, favorito dalla nuova modalità del lavoro a distanza che richiede spazi sempre più ampi e confortevoli.

Un quadro significativo che mostra un’inversione di tendenza dopo anni di ristagno delle opportunità offerte dal mercato immobiliare: ora più che di una casa al mare, si va alla ricerca di una vera e propria abitazione, da utilizzare non più soltanto per il weekend, le vacanze o come luogo di villeggiatura ma anche per lo smart working e come vera e propria fonte di reddito.

Il maggior dinamismo del mercato immobiliare italiano si registra per case bifamiliari, unifamiliari e immobili con spazi ricreativi. A confermarlo sono anche i dati riportati dal Centro Studi di RE/MAX, noto gruppo immobiliare che ha condotto un’analisi del real estate in Italia con particolare focus sui trend dei singoli comparti del settore.

Attraverso il progetto Data Hub, un nuovo asset a disposizione di chi intende aprire un franchising immobiliare, è possibile scorgere una panoramica che percorre quasi tutta la penisola, basata sui report ottenuti sul territorio.

I dati evidenziano un incremento delle transazioni di immobili residenziali a livello provinciale rispetto allo scorso anno, a cui si aggiunge una cospicua richiesta di ambienti con più stanze, in favore dei trilocali e di ville, case indipendenti e chalet, le cui transazioni sono aumentate a causa soprattutto di una netta predilezione per gli spazi verdi.

La Toscana in particolare guadagna il quinto posto della classifica nazionale per numero di transazioni, in notevole crescita rispetto allo scorso anno: le categorie più richieste riguardano per lo più gli immobili con più di due locali, aventi una metratura di circa 111 mq e di 92 mq se si considerano soltanto gli appartamenti.

Il nuovo turismo: la proprietà delle seconde case

Dal boom degli affitti oggi si passa a un nuovo approdo turistico, quelle della proprietà delle seconde case.

Le nuove tendenze del mercato e abitudini sociali offrono nuove opportunità a chi intende diventare agente immobiliare: il mercato della compravendita oggi si rivolge ad una nicchia di clienti che sembra non essere interessata dalle criticità dell’acquisto della prima casa, quali la disponibilità di budget e i tempi di scelta.

Si tratta per lo più di intercettare una clientela che sceglie una nuova modalità di vivere non solo le vacanze ma anche la professione: ciò non può prescindere dunque da un’attenta analisi che coinvolge anche il mercato del lavoro e il cambiamento delle abitudini professionali.

“La ricaduta sul mercato immobiliare dello smart working – afferma RE/MAX in un articolo dedicato al nuovo trend del decentramento residenziale – è già in corso: divenuto evidente che la casa vacanza è funzionale per soggiorni di medio-breve durata ma inadatta per periodi lunghi o permanenti, si è aperto un mercato nuovo, che cerca immobili residenziali anche di un certo pregio, per diventare il nuovo alloggio primario del lavoratore e della sua famiglia.”

Il consiglio per chi intende aprire un’agenzia immobiliare è dunque di sviluppare non solo una conoscenza locale approfondita visitando il territorio e familiarizzando con ogni aspetto, dai servizi all’affluenza turistica, ma soprattutto di intercettare i nuovi bisogni di evasione e privacy della clientela.

Uscire dalla routine ed evadere dalle abitudini quotidiane o dal lavoro sono tra le principali esigenze che si riflettono nelle nuove richieste del comparto immobiliare. Ogni mercato ha le sue regole e quello turistico non fa eccezioni: conoscerlo bene e affrontarlo col giusto approccio, è la strada da percorrere per trasformare le nuove sfide in successo.