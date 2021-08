«Bonifiche, porto e disoccupazione: la provincia di Massa-Carrara sia considerata area di crisi complessa»

MASSA-CARRARA – “Ho portato la crisi del territorio apuano in Commissione Sviluppo economico, ma adesso serve scatto di reni da parte delle istituzioni regionali e nazionali”. A dichiararlo è il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, dopo aver ricevuto le segnalazioni dal coordinatore provinciale Marco Guidi e dal capogruppo di Massa Alessandro Amorese. Secondo il consigliere “i tavoli non bastano per agganciare la ripresa economica: servono interventi immediati. Anche perché – aggiunge – proseguendo su questa strada pericolosa la ripresa diventa una chimera, e comunque non può essere demandata soltanto a poche aziende importanti ed all’export. La sofferenza è palpabile, con ben 7000 persone in attesa di occupazione ed è enorme il numero degli irregolari e degli inattivi. Perché oltre al tasso di disoccupazione che si attesta al 7,6% (oltre l’11% quello femminile), sta crescendo l’esercito dei precari e degli instabili in tutti i settori produttivi”.

“Non bisogna mai dimenticare che dietro ad ogni lavoratore che perde il posto di lavoro – prosegue Fantozzi – c’è una famiglia che contava su quella entrata economica, spesso esclusiva. Troppi i temi aperti che aspettano risposte: dalla questione delle bonifiche a quello del rilancio delle aree industriali sino allo sviluppo del porto di Carrara. Siamo preoccupati per l’assenza del lavoro, ma anche dall’assenza di certezza per chi il lavoro ce l’ha. Resta pericolosamente aperta la vicenda del lavoratori della Sanac con conseguenti ricadute sul tessuto sociale. Rinnoviamo la richiesta perché la provincia di Massa Carrara sia considerata area di crisi complessa”.