CARRARA – È stato finalizzato oggi il contratto tra l’azienda del marmo carrarese Furrer e la Banca Centrale di Iraq per la fornitura di tutti i marmi che arricchiranno la futura sede della banca sulle sponde del Tigri a Baghdad. Grande il prestigio del nuovo grattacielo essendo stato l’ultimo ad essere disegnato in vita dall’archistar di origine irachena Zaha Hadid. La ragione alla base di questa ambiziosa realizzazione è la volontà da parte dell’Iraq di lanciare un forte segnale al mondo che esprima chiaramente il loro nuovo posizionamento nello scenario economico globale, uscendo così dalla forte instabilità che il Paese ha vissuto negli anni trascorsi.

Altro aspetto collegato a questo “rinascimento” iracheno è l’intenzione di avviare una ricostruzione orientata alla sostenibilità, anticipando in questo senso i tempi rispetto al mondo occidentale. In linea con questo principio base, la scelta relativa ai circa 13mila metri quadri di finiture interne è ricaduta sul marmo. «La pietra naturale risulta infatti – spiega l’azienda lapidea – il materiale più sostenibile in termini di Embodied Energy (quantità di energia necessaria per produrre, trasportare fino al luogo di utilizzo e smaltire un prodotto o un materiale) tra i vari materiali da costruzione».

Foto 5 di 5









Furrer Spa è stata dunque selezionata per la commessa relativa alle pietre naturali, dallo studio tecnico alla fornitura accompagnando il cliente in tutte quelle che saranno le principali fasi di progetto. Tutte le lavorazioni che verranno racchiuse nella torre di 170 metri (rivestimenti, pavimenti e arredi su misura tra cui un tavolo di 14 metri per le riunioni del Top Management Team e la monumentale scrivania del governatore) si svolgeranno a Carrara.

«Oltre al progetto iracheno – evidenzia la società – tante le novità che vedono coinvolto il gruppo Furrer. È di recente costituzione un ufficio tecnico e commerciale a Londra, che si aggiunge ai 3 distaccamenti già operativi (Roma, Civitanova Marche e Salerno). La nuova sede si pone l’obiettivo di supportare il crescente numero di cantieri attivi, che già coinvolgono 17 persone dislocate oltremanica, e consolidare la posizione dell’azienda nel mercato inglese. Di rilievo il portafoglio progetti di Furrer che vanta al suo interno alcune delle realizzazioni di maggior rilievo e prestigio internazionale come One Palace Street (circa 15mila metri quadri), destinato a diventare l’indirizzo più ambito di Londra essendo adiacente a Buckingham Palace e la cui consegna è prevista per fine 2021, e il nuovo Flagship store parigino (circa 5mila metri quadri) di una delle aziende simbolo della moda italiana, la cui consegna avverrà a breve».

L’azienda

Furrer nasce nel 1939 a Carrara per escavare, lavorare, trasformare e commercializzare in tutto il mondo pietre naturali di produzione nazionale ed estera. Ad oggi il gruppo, animato da una grande squadra (circa 110 persone tra uffici, reparto tecnico, laboratorio e produzione), conta 4 cave a controllo diretto (3 a Carrara e 1 in Val d’Aosta), un consolidato network con le principali cave estrattive e, grazie ad una superficie di 50.000 m2, possiede tutti gli asset necessari per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio materiali (+100 qualità di materiali provenienti da tutto il mondo), segagione, finitura, trasformazione e pre-posa. L’azienda, a controllo familiare, nel corso degli anni ha continuamente investito, esclusivamente con capitale proprio, in formazione e macchinari così da poter essere al passo con i sempre più alti standard qualitativi richiesti nel settore lusso, sempre mantenendo una posizione finanziaria che garantisca solidità ai propri clienti.