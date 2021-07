Antiquariato e vintage, da venerdì 30 luglio ai Ronchi ecco “Il baule della nonna”

MASSA – Da domani, 30 luglio, prende il via nella piazzetta dei Ronchi “Il baule della nonna”, la mostra rassegna del riuso e dello sbaratto con bancarelle di antiquariato e vintage. Inoltre saranno presenti i collezionisti di filatelia e numismatica. Si terrà ogni venerdì fino al 28 agosto dalle ore 18.00 alle 24.00.

L’evento è organizzato dall’associazione Civici apuani, con il patrocinio del comune di Massa, per far rivivere questa iniziativa che già in passato ha animato la zona e attirato turisti ed appassionati.