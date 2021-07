MASSA – Nei prossimi mesi, due nuovi ristoranti apriranno nella nostra provincia, e a breve inizieranno i colloqui per individuare venti addetti che saranno assunti da Emiliano Della Bona, patron dello storico ristorante La Peniche di Marina di Massa. «Nonostante la pausa forzata che il covid ha imposto al settore della ristorazione – spiega della Bona – ho deciso di aprire due nuovi ristoranti perché credo fortemente nel nostro territorio. Ho deciso di aprire due nuovi ristoranti e li realizzerò con la medesima cura ed attenzione con cui ho realizzato la Peniche, cambierà però la formula: si tratterà infatti di due ristoranti dedicati allo street food. Il primo si chiamerà Meat M’Ama e sarà dedicato agli amanti della carne, mentre il secondo che si chiamerà Fish M’Ama sarà dedicato agli amanti del pesce».

L’apertura di Meat M’Ama è prevista a settembre, i lavori sono infatti in fase di completamento e sarà ubicato a Massa in via Marina Vecchia, mentre per l’apertura di Fish M’Ama, bisognerà attendere qualche mese in più: l’apertura é infatti in programma per i primi mesi del prossimo anno e sarà ubicato a Cinquale in Piazza Fabrizio dé Andé. «Sto cercando cuochi, aiuto cuoco, pizzaioli, camerieri, barman e responsabili di sala – conclude Della Bona – e mi piacerebbe che fossero persone del nostro territorio, chi volesse mandarmi un cv é il benvenuto>. I cv possono essere inviati a: info@lapeniche.com».