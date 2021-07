Trading online: aumentano le truffe, ecco a cosa prestare attenzione per investire sui mercati

Non si arresta il fenomeno delle truffe di trading online. Negli ultimi due anni, il numero dei siti oscurati dalla Consob, ricollegabili a intermediari finanziari abusivi, ha superato le 400 unità, con una crescita progressiva mensile che non può che mettere in allarme i consumatori. Tutto questo ha di fatto contribuito ad alimentare la falsa credenza che il trading online sia una truffa: un’affermazione non veritiera, frutto di un’informazione talvolta distorta, che non tiene conto di quelle realtà che operano quotidianamente in modo legale.

Tuttavia, distinguere i broker affidabili da quelli abusivi non è poi così difficile: per prima cosa, bisogna controllare se la società in questione operi sotto l’egida di una o più Authority, quali possono essere la Consob per l’Italia, l’ASICS per l’Australia o la FCA per il Regno Unito. La regolamentazione da parte di un organismo di vigilanza assicura al trader che tutte le attività avvengano nel pieno rispetto delle norme di riferimento internazionali e che i suoi fondi giacciano su una banca depositaria, distinti dalle attività proprie della società.

Naturalmente, è importante fare attenzione alle truffe del trading non soltanto per tutelarsi da eventuali raggiri in campo economico, ma anche per evitare tutte le spiacevoli conseguenze che possono insorgere soprattutto a livello psicologico. Per questo, prima di dare fiducia a un qualsiasi intermediario, è importante fare attenzione che non si verifichino determinati episodi, tenendo conto che le società irregolari adottano in genere modus operandi molto simili, le cui avvisaglie possono essere captate anche da un’utenza poco esperta.

Trading truffa: attenzione alle telefonate aggressive e ai bonus di benvenuto

Uno dei campanelli d’allarme a cui prestare attenzione è la presenza di telefonate di marketing reiterate nel corso del tempo: gli intermediari affidabili non operano secondo tecniche così aggressive e non sollecitano il risparmiatore a effettuare alcun investimento. Inoltre, i broker non autorizzati adottano quasi sempre modalità di approccio scorrette, proponendo bonus di benvenuto molto alti, qualche volta anche del 100% rispetto al primo versamento. Tuttavia, è importante ricordare che, in Europa, è illegale proporre incentivi per fare trading, di conseguenza, qualora una società segua questa particolare condotta, è necessariamente da inserire nella lista nera.

Un altro segnale che deve mettere immediatamente in allarme è la promessa di ottenere guadagni altissimi in tempi brevi. Anche se oggi migliaia di professionisti in tutto il mondo hanno fatto del trading online la loro attività principale, è impensabile che si possano raggiungere cifre astronomiche nell’immediato e senza un’opportuna fase di apprendimento, pratica e teorica. I migliori investitori, infatti, operano quotidianamente adoperando strumenti di analisi tecnica e di analisi fondamentale, e hanno alle spalle un corposo bagaglio di informazioni, maturato nel tempo e con l’esperienza.

Formazione e conto demo: come riconoscere un broker illegale

Tra gli aspetti più importanti a cui fare attenzione per non imbattersi in truffe di trading, c’è anche quello relativo alla formazione. I broker che operano in modo illegale non hanno alcun interesse a far sì che i loro utenti si avvalgano di materiale didattico o formativo, poiché il loro guadagno non deriva esclusivamente dall’attività di trading -cui è contestuale il pagamento di commissioni o l’applicazione di uno spread– bensì da una serie di azioni scorrette a danno dell’investitore. È il caso, ad esempio, dell’esecuzione di ordini in differita per sfavorire il trader, della presenza di commissioni non dichiarate o dell’istantaneo azzeramento del conto, che naturalmente rende impossibile recuperare i capitali.

Per le stesse ragioni, un broker illegale non ha alcun interesse a fornire ai suoi utenti un conto demo. Per un’attività che basi il suo guadagno soprattutto sulle fasi operative, non ha alcun senso offrire la possibilità di accedere a una forma di investimento virtuale, a solo vantaggio dell’utente, per questo, nella stragrande maggioranza dei casi, è possibile distinguere le attività fraudolente anche da questo aspetto. Tra gli altri segnali, ci sono poi la scarsa trasparenza sull’ammontare del primo deposito, la presenza di conti gestiti con alti rendimenti e l’eventuale sede legale presso un paradiso fiscale, come le Isole Marshall o atri paesi esotici.