CARRARA – Non solo una nuova luce accesa ma anche una proposta che fa approdare nel centro storico di Carrara una formula molto in voga nelle città d’arte: nell’ambito del progetto “Carrara Si-Cura” in via Loris Giorgi apre la prima galleria d’arte con annessa vineria. Si chiama “D/verso” ed è il locale di Mario Piccini, Iacopo Bassi, Marco Del Popolo e Filippo Bonanni, quattro giovani imprenditori locali che coltivavano da tempo il sogno di aprire uno spazio dedicato agli amanti del vino e dell’arte. Dopo il debutto del wine bar, alla presenza del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale e di Marzia Paita, cuore e anima di “Carrara SI-Cura”, sabato 24 luglio alle 18.30 sarà la volta dell’inaugurazione della la sede espositiva..

«”Carrara Si-Cura” continua a sorprenderci positivamente non solo per il numero di aperture ma anche per le proposte: spazi dedicati alla letteratura, ai prodotti del nostro territorio, all’arte, direi alla cultura in generale. E ora questa apertura, particolarmente interessante perché rappresenta per la nostra città una vera novità» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale.

Foto 2 di 2



«Avevamo in mente un luogo capace di creare un collegamento tra arte e vino – spiegano i gestori – Ci piaceva l’idea di unire le due cose e abbiamo avuto la fortuna di scoprire, quasi allo scadere del bando, il progetto Carrara Si-Cura. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti». Dopo l’avvio dell’attività di wine bar, sabato alle 18.30 aprirà la sede espositiva pronta ad accogliere mostre d’arte e d’artigianato.