Carrara, in arrivo la Tari: riduzioni per oltre 1,5 milioni. Ecco come chiedere gli sgravi

CARRARA – L’ufficio Tributi del Comune di Carrara rende noto che a partire dalla prossima settimana, verranno consegnate le bollette relative alla Tari 2021: il pagamento potrà essere effettuato anche oltre la data di scadenza senza alcun aggravio. L’amministrazione ricorda che sono previsti sgravi sia per le utenze domestiche in condizioni di grave disagio economico e sociale sia per le attività colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. «Abbiamo cercato nei limiti dei vincoli finanziari e legali di intervenire in modo significativo a favore delle utenze più deboli perché sappiamo bene quanto i nostri concittadini abbiano sofferto le conseguenze economiche della crisi sanitaria. Tra il 2020 e il 2021 siamo riusciti a tagliare un totale di 1.548.750 euro che si tradurranno in sgravi a utenze domestiche e attività» ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Matteo Martinelli.

Sul fronte delle utenze domestiche, per il 2021 sono stati sollevate dalla tariffa anche le utenze con Isee non superiore ad euro 12.000; quelli che hanno Isee tra 12.001 e 15.000 hanno diritto a una riduzione del 30%. Esenzioni e sgravi saranno applicati solo dietro richiesta degli utenti devono presentare formale richiesta al competente ufficio Tari, entro il 30 settembre 2021. Leggermente diverso il discorso per le attività economiche, commerciali e produttive. Quelle che hanno codici inseriti nei provvedimenti di formale chiusura/restrizione avranno lo sgravio inserito automaticamente in bolletta dagli uffici e non dovranno presentare alcuna richiesta. Le attività non indicate nei provvedimenti di formale chiusura/restrizione, invece, per beneficiare delle riduzioni covid, devono compilare e presentare l’apposito modello, scaricabile dal sito del Comune, in cui si autocertifichi un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019. Anche tale autocertificazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Per informazioni è possibile telefonare al 0585 641300 dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì o scrivere a tari@comune.carrara.ms.it.