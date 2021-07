Utile da 800mila euro per Area Spa e Baker Hughes rinnova l’affitto fino al 2029

MARINA DI CARRARA – Area Spa ha approvato il bilancio 2020 con un utile netto di 800.000 euro: lo annuncia Palazzo civico spiegando che la società, controllata al 36% dal Comune di Carrara, ha conseguito «questo importante risultato anche grazie al lavoro di revisione dei contratti di locazione dei beni immobili di Area avviato dall’amministrazione subito dopo il suo insediamento».

Nell’ambito dell’approvazione del bilancio è stata formalizzata la proroga al 2029 del contratto di affitto degli spazi retroportuali a Baker Hughes-Nuovo Pignone. Dopo la revisione al rialzo del canone, quindi il contratto in scadenza al 2023 viene dunque prorogato di sei anni, a conferma della stabilità del sodalizio tra Area, F2i Holding Portuale e Baker Hughes e della continuità delle attività del colosso dell’energia sul territorio.

«Una notizia positiva sia in termini di ricadute occupazionali sia sul fronte del gettito per le casse del Comune di Carrara – commenta Palazzo civico – visto che il contratto garantisce un afflusso di 1,7 milioni di euro ogni anno ad Area di cui il municipio detiene appunto il 36%. Alla luce di tutto questo, Area spa sta valutando di investire sul progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche».

«Siamo soddisfatti di questo bilancio e abbiamo condiviso con i vertici della società la decisione di puntare sul green con un progetto dall’elevato contenuto tecnologico, in grado di migliorare la qualità dell’ambiente e di offrire un servizio importante ai cittadini in una fase in cui la diffusione delle auto elettriche è in netto aumento» ha commentato il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega a Bilancio e Partecipate.