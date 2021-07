Centri commerciali in zona industriale? Cna preoccupata: «A rischio produzione e negozi»

MASSA – Cna è preoccupata dalle voci secondo cui il Comune di Massa vorrebbe modificare la destinazione urbanistica di alcuni lotti della zona industriale trasformandole da aree destinate alla produzione al commercio all’ingrosso. “Sono scelte – spiega Cna – che mi auguro vengano discusse con le associazioni e con il territorio visto che l’impatto di un cambio di destinazione di questa portata rischia di modificare ulteriormente un assetto economico già precario. Penalizzerebbe il commercio impoverendo ulteriormente i centri storici e le periferie”.

Per Cna la priorità deve restare in prima battuta quella produttiva. “Se confermate queste ipotesi non possono certo trovarci d’accordo. Rappresentiamo il mondo economico, le imprese, e crediamo che sia corretto coinvolgere le rappresentanze in una discussione di opportunità e prospettive”.