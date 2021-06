Crescita certa con i CRM per eCommerce di ITTweb, esperti al servizio del business

Facili da usare, integrati in tempo reale e in grado di supportare lo store manager nella gestione degli ordini: i CRM per eCommerce sono lo strumento di cui nessun negozio digitale può fare a meno per rimanere competitivo. Una necessità accentuata nell’attuale scenario economico, in cui gli e-shop stanno conquistando nuove fasce di pubblico.

In particolare, i software di questo genere permettono di ottimizzare i tempi e risparmiare risorse, con un conseguente incremento della redditività. Vantaggi che si devono alle numerose funzioni per l’analisi e l’organizzazione delle informazioni relative al rapporto con il cliente. Per ogni acquirente e lead infatti sono raccolti tutti i dati disponibili attraverso e-mail, telefonate, appunti dei venditori, call center, eccetera.

Ad ogni contatto è associata una panoramica completa delle interazioni con il negozio e degli acquisti effettuati. Informazioni estremamente utili per moltissime attività: dalla fidelizzazione dei clienti già acquisiti alla conversione dei lead, fino allo sviluppo di strategie di marketing più efficaci e alla possibilità di misurare i risultati.

I benefici in termini di efficienza e produttività aumentano quando la scelta ricade su CRM per eCommerce dotati di motore di processi integrato, che permette di ottimizzare il servizio offerto definendo i flussi di lavoro con il team di vendita e digitalizzare i processi interni. È il caso di vtenext, la prima soluzione CRM + BPM open source, di cui la software house ITTweb è Master Partner.

L’integrazione tra CRM ed eCommerce è del resto alla base dei nuovi progetti di ITTweb, primo su tutti Magesquared, l’ecosistema omogeneo per e-shop che permette di integrare in maniera coerente e scalabile ERP, CRM, PIM e qualsiasi sistema di terze parti utile ai fini del progetto. Oltre che specializzata in soluzioni CRM, la software house è verticale anche sullo sviluppo di progetti basati sulla piattaforma Magento 2 con tecnologia PWA.

Vanta un DNA da system integrator e una vasta gamma di servizi per negozi digitali, tra cui search engine intelligenti con capacità di tolleranza agli errori, moduli per l’integrazione di servizi di terze parti e persino cloud hosting in modalità fully managed.

