MASSA-CARRARA – L’economia turistica del 2020 è stata una gara non a chi fa meglio, ma a chi limita di più i danni, complice una pandemia che l’anno scorso era ancora un animale ignoto e che quest’anno, invece, sembra qualcosa a cui si cominciano a prendere le misure, ovviamente evitando precoci champagnate. Una rilevazione Istat, ripresa ed elaborata da Infodata Sole24Ore, racconta come, a livello di presenze turistiche – cioè notti dormite nelle strutture ricettive -, la provincia che ha pagato una flessione minore (premesso che nessuna ha fatto registrare incrementi) è stata quella di Macerata: meno 13 per cento.

A completare il podio, Campobasso (meno 20 per cento) e L’Aquila (meno 24). E in settima posizione, con un meno 27 per cento nel complesso niente male, c’è la provincia di Massa-Carrara, che certo offre occasioni turistiche ideali per ottime esperienze all’aria aperta che rendono il visitatore più sicuro in chiave Covid-19. La provincia apuana è la migliore della Toscana insieme a Grosseto. Differente la situazione della vicina Spezia e provincia, che con un 2020 da meno 46 per cento ha pertanto visto le presenze turistiche quasi spaccate a metà. Certo, niente a che vedere con il tracollo dei principali centri del Paese: basti guardare alle voragini di Napoli (meno 71 per cento), Milano (meno 72), Roma (meno 78) e, fanalino di coda, Firenze (meno 79).

Foto 3 di 3





Tornando al dato apuano, Istat rileva che nel 2019 le presenze turistiche totali sono state oltre un milione e 67mila presenze nel 2019, diventate 776.766 nel 2020; anche qui sono davanti le presenze nell’extra alberghiero, che erano il 60 per cento nel 2019 e che sono state quasi il 64 per cento l’anno scorso.