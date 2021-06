MARINA DI CARRARA – Ventimila euro di buoni spesa donati al Comune di Carrara «per aiutare chi ha bisogno». È il regalo che Giovanni Costantino, amministratore delegato di The Italian Sea Group, ha voluto fare alla città così provata dall’emergenza economica legata al coronavirus. La donazione è avvenuta ieri sera, giovedì, nella sede del cantiere di Marina di Carrara alla presenza del sindaco Francesco De Pasquale e del direttore finanziario del cantiere, Filippo Menchelli. «Siamo contenti e onorati – ha dichiarato Costantino – di aiutare chi ha bisogno in questo territorio colpito duramente da questa disastrosa pandemia».

«Ringrazio a nome della città – ha risposto il primo cittadino – la pandemia purtroppo non sta ancora mollando la presa, soprattutto oggi per via dei suoi effetti psicologici ed economici che fino a oggi sono stati pesantissimi. Ci vorrà un po’ di tempo prima di tornare a una normalità non solo in termini di rapporti tra le persone ma anche in termini economici. Temiamo che a breve dovremmo assistere a ondate di licenziamenti per quelle realtà che non sono ancora riuscite a superare questo momento».

Foto 2 di 2



I buoni spesa, divisi in carte prepagate da 50 euro, saranno gestiti dal settore Sociale di Palazzo Civico che nei prossimi giorni deciderà le modalità di assegnazione. L’iniziativa è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione sul lavoro e sui prossimi passi di Tisg in materia di assunzioni. Oggi il cantiere ha circa 350 dipendenti diretti ma entro fine anno assumerà altre trenta persone.

«Da inizio anno a oggi – ha sottolineato Costantino – abbiamo assunto una sessantina di persone e da qui a fine 2021 ne assumeremo altre trenta. I profili che ricerchiamo riguardano i settori legal, finanziario, marketing, architettura». Un appunto poi l’ad l’ha voluto fare sulle difficoltà di reperire personale per le verniciature: «Non riusciamo a trovare italiani disposti a lavorare con questa mansione, siamo stati quindi costretti a rivolgerci a stranieri. Su 300 verniciatori che ogni giorno entrano in cantiere non c’è neanche un italiano. Ma anche carpentieri non riusciamo a trovarne: ci abbiamo messo un anno per reperirne».