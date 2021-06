MARINA DI CARRARA – Settimana di intenso lavoro per il neo assessore a Commercio, Partecipazione e Mobilità di Carrara, Daniele Del Nero. A meno di sette giorni dalla nomina, il nuovo componente della giunta sta completando il giro di ascolto con le associazioni di categoria del mondo del commercio in sede fissa (ne manca solo una all’appello) e questa mattina, giovedì, ha effettuato il suo “primo” sopralluogo al mercato del giovedì di Marina di Carrara, raccogliendo l’invito lanciato nei giorni scorsi da alcuni ambulanti.

Il neo assessore ha inoltre annunciato l’intenzione di organizzare tre incontri in presenza, aperti non solo ai rappresentanti delle categorie ma a tutti gli operatori del commercio in sede fissa, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a specifiche sigle. Gli appuntamenti saranno suddivisi in base alle zone di operatività, con tre sedute distinte aperte ai commercianti di Carrara centro, Avenza e Marina, con l’obiettivo di attivarsi immediatamente con gli uffici competenti per valutare la fattibilità di eventuali proposte.

«Oltre alla delega al commercio ho fortemente voluto anche quella alla partecipazione – spiega Del Nero – e a questo proposito mi sono reso disponibile a organizzare più momenti di confronto per sciogliere i vari nodi che sono stati sollevati negli ultimi mesi e di cui sono ovviamente al corrente». La partecipazione è iniziata dunque dal mondo del commercio e sarà presto allargata a tutta la città con iniziative mirate, fa sapere Palazzo civico.