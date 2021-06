Prestito personale Pitagora: fatto su misura per te

Con il Finanziamento Pitagora puoi ottenere liquidità e trasformare tutti i tuoi desideri in realtà: acquistare la tua nuova auto, ristrutturare casa, concederti la vacanza dei tuoi sogni, sostenere le spese dei tuoi figli e soddisfare tante altre esigenze.

Pitagora è una società finanziaria fondata a Torino nel 1995, che si inserisce all’interno del mercato del credito al consumo sviluppando nel corso degli anni un’ampia rete di vendita, grazie al successo dei suoi numerosi prodotti finanziari.

Oggi, con 80 filiali presenti su tutto il territorio italiano, mette a disposizione dei propri clienti un’assistenza finanziaria professionale grazie ai suoi numerosi consulenti specializzati.

Puoi richiedere un preventivo gratuito anche online e ricevere in poco tempo la consulenza di un esperto dedicato, che sarà a completa disposizione, per chiarire tutti gli aspetti e per fornire tutte le informazioni che riguardano i servizi e le offerte disponibili.

Prestito personale Pitagora

Il Prestito personale Pitagora è una tipologia di prestito non finalizzato a firma singola, pensato per soddisfare piccole e grandi esigenze.

È conveniente, trasparente, veloce e comodo.

Può ottenere il prestito qualunque persona fisica di età compresa tra i 18 e i 70 anni, in possesso di una busta paga o di una dichiarazione dei redditi.

È possibile richiedere fino a 30.000€, da rimborsare entro un periodo massimo di 4 anni.

Il piano di rimborso prevede rate costanti e tassi di interesse fissi per tutta la durata dell’ammortamento.

Compilando la richiesta direttamente online, riceverai una risposta immediata da parte di un agente che ti illustrerà le migliori soluzioni a seconda delle tue esigenze. In sole 24 ore dall’invio della documentazione, sarai ricontattato per ricevere l’esito definitivo del tuo finanziamento.