MARINA DI CARRARA – Avviate con successo le negoziazioni di The Italian Sea Group Spa, operatore globale della nautica di lusso con sede a Marina di Carrara (Massa-Carrara), alla Borsa di Milano nel listino Mta. Il primo prezzo di negoziazione è stato pari a euro 5,40 in rialzo del 10% circa rispetto al prezzo di collocamento pari a 4,90 euro per azione. Attualmente il valore delle azioni è aumentato ancora a circa 5,60 euro.

Il 3 giugno si è concluso con successo il collocamento istituzionale delle azioni del gruppo nautico guidato da Giovanni Costantino, con una domanda circa quattro volte superiore all’offerta al netto della quota pari a circa il 15% sottoscritta dai due cornerstone investors, Alychlo NV e Giorgio Armani Spa.

L’ammontare complessivo dell’offerta, comprensivo della facoltà di incremento e dell’ulteriore over-allotment, è pari a circa 97 milioni di euro. L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito al collocamento di un totale 19.800.000 azioni, di cui 9.500.000 di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; 8.500.000 azioni poste in vendita da GC Holding Spa – comprensive di 2.000.000 di azioni oggetto della facoltà di incremento esercitata da GC Holding Spa – e n. 1.800.000 azioni oggetto dell’opzione di over-allotment.