CARRARA – La sua “promozione” ad assessore era nell’aria da qualche giorno e poco fa, in conferenza stampa, è stata confermata: Daniele Del Nero, capogruppo uscente del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, è il nuovo assessore al commercio della giunta guidata dal sindaco Francesco De Pasquale. La delega era rimasta vacante dopo che lo scorso 19 aprile l’ex assessore Giovanni Macchiarini aveva rassegnato le dimissioni per motivi di «insanabili divergenze con la giunta» aveva scritto nella lettera inviata al primo cittadino (QUI).

Del Nero, 52 anni, era entrato in Consiglio comunale con 272 preferenze alle elezioni di giugno 2017 ed era risultato il secondo più votato nella lista del M5s. Il neo assessore, quindi, per accettare il nuovo incarico ha dovuto presentare le dimissioni da consigliere comunale (e quindi anche da presidente della commissione Bilancio), vista l’incompatibilità che sussiste tra i membri del Consiglio e della giunta. Nell’assemblea cittadina entrerà quindi, salvo rinuncia, il primo dei non eletti della lista pentastellata: Marco Barilli.

Da un punto di vista professionale Daniele Del Nero è stato dipendente bancario dal 1988 al 1999, poi promotore finanziario dal 1999 al 2004 e successivamente, dal 2014, ha svolto varie attività di consulenza e di noleggio al lungo termine. La nomina di un nuovo assessore al Commercio era stata fortemente richiesta nelle ultime settimane dalle associazioni di categoria degli esercenti, alle prese con i problemi derivanti dalle misure restrittive anti-covid.