«Con l’ampliamento dell’Esselunga ci guadagnerà la comunità massese. Ecco cosa cambierà»

MASSA – «Ritengo soddisfacente l’accordo concluso tra l’amministrazione comunale di Massa ed Esselunga per l’ampliamento del centro commerciale di viale Roma; un intervento meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto a quanto previsto nella scheda precedente (figlia dell’accordo concluso durante l’amministrazione Volpi) dove era addirittura prevista una struttura a due piani, che con la nuova Variante non si realizzerà più». Luca Guadagnucci, presidente della commissione Urbanistica del Comune interviene nel dibattito degli ultimi giorni sull’ampliamento della sede Esselunga di viale Roma.

«Come opportunamente osservato anche dall’opposizione – evidenzia il consigliere di Forza Italia – è sbagliato favorire i grandi centri commerciali a discapito dei negozi di vicinato, di conseguenza non si capisce cosa abbia da lamentarsi la minoranza consiliare data la realizzazione di un intervento in riduzione rispetto al precedente. Inoltre, se da un lato è vero che essendo stato ridotto l’ampliamento di Esselunga e, di contro, ridotta la corresponsione di denari per il restauro di Villa Rinchiostra e del parco pertinenziale, è vero altresì che le altre opere perequative che la società doveva porre in essere restano le medesime, con guadagno della comunità massese rispetto a quanto concesso al colosso della grande distribuzione alimentare».

«Ovvio che la Variante sia il risultato tra le mutate esigenze imprenditoriali di Esselunga, variate rispetto ai precedenti accordi, e l’immutata esigenza dell’amministrazione comunale di riqualificazione dell’area e, a mio avviso, gli interessi della cittadinanza sono stati ben tutelati. Con l’attuazione della Variante, sul viale Roma, dal centro città sino a Marina non ci saranno più semafori, infatti gli interventi relativi alla realizzazione di due rotonde sono gli stessi previsti dal precedente accordo; tra l’altro, Esselunga si accollerà anche le spese (circa 36mila euro) occorrenti per espropriare le aree necessarie a eseguire le opere viarie».

«Verranno riqualificate – sottolinea poi Guadagnucci – via Fantoni e via Marchetti e si provvederà a una nuova piantumazione per l’aumento del verde anche sul viale Roma. Non da ultimo, le casse comunali verranno rimpinguate con quasi un milione di euro (oltre i 300.000 che verranno dati per la riqualificazione del Parco e Villa della Rinciostra) grazie alla vendita di un terreno di proprietà comunale dove Esselunga realizzerà parcheggi liberamente accessibili al pubblico per tutta la durata di apertura del centro commerciale».