I dati necessari per ricevere un preventivo moto reale e trasparente

Sempre più centauri, al momento di sottoscrivere una polizza moto, utilizzano il web per richiedere un preventivo direttamente sui siti delle assicurazioni online.

É facile comprenderne il perché: i prezzi sono tendenzialmente più vantaggiosi, inoltre sono sufficienti pochi secondi per ottenere un preventivo reale e trasparente, che definisca con chiarezza i costi in base alle garanzie accessorie inserite.

Al momento della richiesta del preventivo è necessario inserire i dati relativi al veicolo, all’assicurato ed alla tipologia di assicurazione da sottoscrivere.

Queste informazioni aiutano le direct company a valutare diversi parametri, così da fornire una stima dei costi chiara e lineare.

La richiesta di un preventivo assicurazione moto risulta estremamente facile ed intuitiva sul sito di Genertel che, nella stessa pagina dove c’è il preventivatore, illustra tutte le garanzie accessorie che è possibile inserire nella polizza.

Il centauro ha quindi una panoramica completa di tutte le coperture disponibili, che possono innalzare il livello di protezione, anche in base alla sua tipologia di guida.

Ritornando ai dati da inserire, per quanto riguarda la moto è richiesta innanzitutto la data della prima immatricolazione. Bisogna poi specificare la marca ed il modello del mezzo, dove viene parcheggiato, se sono presenti antifurti, qual è il chilometraggio medio percorso in un anno e la presenza di altri veicoli nel nucleo familiare.

Il titolare della polizza deve inserire: sesso, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, titolo di studio, professione ecc.

L’assicurazione, con tutti questi dati a disposizione, può fare più facilmente una corretta valutazione del rischio e determinare il premio più adeguato.

Le persone adulte e le donne, rispetto ad un neopatentato, causano in media meno incidenti. La percentuale di sinistrosità inoltre tende ad aumentare in città, mentre risulta piuttosto contenuta in provincia o comunque nei piccoli centri.

Infine bisogna valutare i dati relativi alla tipologia di assicurazione, che il motociclista intende sottoscrivere in base alle sue esigenze.

Il contraente deve innanzitutto indicare la data di inizio della copertura assicurativa. Successivamente bisogna segnalare se ci sono altri conducenti, o se la moto viene guidata da una sola persona.

La guida esclusiva, che consente di guidare il mezzo solo all’assicurato, tende a far abbassare il costo del premio finale, poiché teoricamente ci sarebbero meno rischi.

Il centauro deve poi segnalare se è già assicurato o se è la prima volta che sottoscrive una polizza. Altre informazioni da inserire sono la modalità di pagamento, l’intenzione di usufruire dell’RC familiare e altri dati ancora che possono tornare utili alle compagnie dirette.