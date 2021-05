Stefano Gazzoli nuovo presidente di Confesercenti Massa

MASSA – Stefano Gazzoli è il nuovo presidente di Confesercenti Toscana Nord Massa. La nomina in occasione dell’assemblea elettiva, convocata in remoto a causa delle restrizioni covid, alla presenza anche del presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti e del direttore generale Miria Paolicchi. Gazzoli prende il posto di Paolo Arpagaus che aveva concluso i suoi due mandati previsti dallo statuto dell’associazione.

E proprio ad Arpagaus sono andati i ringraziamenti da parte del presidente Lucarotti. «Dobbiamo davvero ringraziare Paolo Arpagaus per la grande passione ed il grande impegno che ha messo nei suoi anni di presidenza. Anni nei quali Confesercenti si è confermata come principale associazione nella tutela degli imprenditori e nei confronti delle amministrazioni locali, proprio grazie al lavoro del gruppo dirigente massese. Stefano Gazzoli – ha concluso Alessio Lucarotti – è un imprenditore che non ha bisogno di presentazioni essendo tra l’altro presidente regionale del sindacato balneari Fiba, in grado di dare continuità a questa presidenza che ha sempre in Adriano Rapaioli il punto fermo nel suo ruolo di responsabile».

«Ringrazio per la fiducia – sono state le prime parole di Stefano Gazzoli dopo l’elezione -. Ci aspetta un lavoro di gruppo con tutte le categorie, per un territorio in costante difficoltà, ma verso il quale accettiamo la sfida. La presidenza eletta ha competenze consolidate in ogni settore che metteremo a disposizione per poter affrontare questo periodo di transizione e innovazione».

Presidenza che è stata eletta nel corso dell’assemblea con la novità della delega centro città assegnata a Lino Marcuccetti. Ecco gli altri componenti: Domenico Antonioli alberghi, Francesco Bennati pubblici esercizi, Alberta Carmone tabaccai, Marco Lucetti campeggi, Eleonora Riccardi, Gianna Taddei agenti commercio e Daniele Tozzi ambulanti.