Come spedire un pacco con corriere espresso?

Consegne rapide e sicure con i corrieri espresso

Sono molti i motivi che possono spingerci a dover spedire un pacco con corriere espresso. Probabilmente stiamo cercando di avviare il nostro nuovo e-commerce e vogliamo sin da subito ricevere dei feedback positivi sui tempi di consegna.

Molto spesso infatti succede che, dopo aver trovato un prodotto valido e dopo aver organizzato il tutto al meglio, ci ritroviamo a trascurare uno degli aspetti che incidono maggiormente sull’esperienza degli utenti, e cioè proprio la consegna. In questo articolo parleremo del modo più facile, veloce ed economico per spedire un pacco, sia se dobbiamo farlo per il nostro nuovo e-commerce che se dobbiamo fare una spedizione privata.

Come spedire un pacco velocemente?

Solitamente le persone si affidano al servizio delle poste per spedire un pacco o dei documenti importanti. Questo però non sempre si rivela il metodo migliore.

La prima cosa che dovremmo fare è assicurarci di preparare al meglio il nostro pacco per il viaggio. In primo luogo dovremo procurarci un cartone adeguato, né troppo piccolo né troppo grande, preferibilmente nuovo.

L’imballaggio del pacco è uno degli aspetti cui dovremo prestare maggiore attenzione. Se dobbiamo spedire, ad esempio degli oggetti elettronici, dovremo evitare il polistirolo, che potrebbe creare delle scariche elettrostatiche che andrebbero a danneggiare irrimediabilmente i circuiti. Usiamo piuttosto della gomma piuma e, se possibile, inseriamo il dispositivo in un sacchetto antistatico.

Per quanto riguarda gli oggetti fragili o che hanno delle parti sporgenti, ricordiamo di proteggerli ulteriormente con l’ausilio di pluriball, angolari e protezioni in polistirolo.

Una volta che avremo preparato la nostra scatola per la partenza possiamo passare alla tappa successiva, e cioè prendere le misure ed il peso del cartone.

A questo punto possiamo aprire il nostro sito di comparazione di preventivi per corrieri espresso ed inserire questi dati, assieme a quelli inerenti il mittente ed il destinatario. Facciamo attenzione ad inserire le informazioni corrette, e naturalmente l’indirizzo completo di piano, interno, etc.

Avviamo la ricerca ed otterremo diversi risultati tra cui scegliere. Solitamente, i prezzi offerti dai corrieri espresso su queste piattaforme sono ancora più vantaggiosi di quelli che otterremmo contattando direttamente il corriere in questione. Ciò avviene per via della continua collaborazione tra le due parti.

Ora possiamo pagare attraverso un metodo di pagamento securizzato. Riceveremo in pochi attimi un’etichetta via e-mail contenente tutte le informazioni necessarie al corriere per effettuare la consegna e che dovremo applicare al lato del cartone. Non ci resta che aspettare che il corriere venga a ritirare il pacco presso l’indirizzo da noi indicato e nella fascia oraria selezionata. Niente di più semplice e comodo!

Possiamo pertanto concludere che questo è il metodo migliore per spedire un pacco o dei documenti. Solitamente il ritiro può avvenire in giornata stessa e la consegna viene effettuata su territorio nazionale in 24 h, max 48 h. I nostri clienti saranno così soddisfatti e pronti a lasciare un feedback decisamente positivo.