«Siamo stanchi di promesse e rimandi, servono risposte». Sale la preoccupazione alla Sanac

MASSA – «Alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti l’entrata di Invitalia nel capitale di Am InvesCo Italy con il 38% e diritti di voto pari al 50 per cento deliberando la modifica della ragione sociale in Acciaierie d’Italia Holding, la Rsu e le segreterie provinciali esprimono forte preoccupazione sul continuo silenzio che il ministero dello Sviluppo economico mantiene nei confronti delle Sanac, in relazione all’ennesima scadenza fideiussoria del 31 maggio». Inizia così l’intervento dei sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec di Massa-Carrara sulla situazione di Sanac, l’azienda che ha uno stabilimento anche a Massa.

«Nonostante siano state fatte varie rassicurazioni – evidenziano i sindacati – non abbiamo ancora certezze sul nostro futuro, noi continuiamo a pensare che le realtà industriali di Sanac e Ilva debbano viaggiare insieme pertanto lo schema utilizzato in Ilva deve valere anche per Sanac con l’ingresso dello stato nella compagine societaria e la conclusione del processo di acquisto del gruppo. Chiediamo con forza che sia aperto un vero e proprio tavolo sul settore siderurgico, asset strategico per il Paese. Sanac in questa prospettiva è fondamentale visto che senza materiale refrattario nessuna acciaieria può produrre acciaio. I lavoratori di Sanac sono stanchi di promesse e rimandi, il tempo delle attese è scaduto, adesso servono risposte».