Avenza, mercato straordinario alla Prada rinviato al 2 giugno

AVENZA – È stato rinviato su richiesta delle associazioni di categoria a mercoledì 2 giugno, giornata delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il mercato di Avenza in programma per sabato 1° maggio in località la Prada. L’appuntamento, che si terrà in versione “prolungata” dalle 8 alle 20, rientra nelle iniziative volute dall’amministrazione comunale per sostenere il mondo del commercio che ha sofferto in modo drammatico le restrizioni imposte dalla norma di contenimento della pandemia.