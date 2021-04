Carrara, partita oggi la ztl estiva. De Pasquale: «Ascoltiamo il grido dei ristoratori»

CARRARA – In risposta alle richieste degli operatori del settore l’amministrazione comunale ha anticipato ed esteso alla fascia oraria del pranzo, la Zona a Traffico Limitato estiva nel tratto di via G. Verdi compreso tra via G. Mazzini e via E. Chiesa. Il provvedimento tradizionalmente entra in vigore a giugno e limitatamente all’orario serale per consentire ai ristoratori dell’area di avere più spazio a disposizione per i tavoli.

Alla luce delle ultime norme varate dal governo e in particolare vista la prescrizione che prevede la possibilità di effettuare l’attività di ristorazione limitatamente agli spazi aperti, l’amministrazione comunale ha deciso di accogliere le richieste pervenute in municipio. Per questo da oggi fino al 26 settembre 2021, tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e dalle ore 18.30 fino all’orario del coprifuoco imposto dalla norma anti-covid e comunque non oltre le ore 01.30 del giorno successivo, verrà istituita la zona a traffico limitato nel tratto di via G. Verdi compreso tra via G. Mazzini e Via E. Chiesa.

«Abbiamo raccolto il grido di allarme dei ristoratori carraresi: abbiamo anticipato l’entrata in vigore della ztl e incluso la fascia oraria dalle 12 alle 15. Questo permetterà loro di utilizzare lo spazio all’aperto ed effettuare il servizio anche a pranzo: una opportunità importante per ripartire dopo il lockdown. Ovviamente la modifica alla viabilità comporterà qualche disagio per gli automobilisti ma in questo momento così difficile è doveroso mostrarsi solidali» ha spiegato il sindaco Francesco De Pasquale.

Ma questo non è l’unico provvedimento a sostegno della categoria al vaglio dell’amministrazione: in questo momento è in fase di valutazione una richiesta di estensione della Ztl di Marina analoga a quella di via Verdi e si sta lavorando per concedere la possibilità di disporre i tavoli negli stalli delle auto adiacenti i locali.