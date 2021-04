La Camera di Commercio attiva un servizio di orientamento sulla proprietà industriale

MASSA-CARRARA – Presso la Camera di Commercio di Massa-Carrara è attivo il servizio di orientamento in materia di proprietà industriale, nell’ambito della convenzione avente ad oggetto lo sviluppo degli strumenti di tutela della proprietà industriale e per la diffusione della cultura brevettuale, stipulata tra l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana ed i consulenti in proprietà industriale e/o gli studi di consulenza con mandatari, iscritti all’Ordine dei Consulenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2005, che hanno dato il proprio assenso all’iniziativa.

Pertanto, tutti coloro che sono interessati a ricevere un primo orientamento nelle seguenti tematiche afferenti la proprietà industriale:

– marchio nazionale;

– marchio internazionale;

– marchio comunitario;

– brevetto per invenzione industriale nazionale;

– brevetto per modello di utilità nazionale;

– registrazione di disegni o modelli;

– brevetto europeo;

– brevetto internazionale;

– disegno o modello internazionale o comunitario;

– varietà vegetali;

– topografie dei prodotti a semiconduttori.

Possono richiedere un appuntamento per un unico incontro individuale, della durata massima di mezz’ora con uno dei consulenti in proprietà industriale che hanno aderito alla convenzione.

L’accesso al servizio di primo orientamento avviene previo appuntamento da richiedere alla Camera di Commercio, specificando gli argomenti oggetto dell’incontro. Gli incontri si tengono ogni 1° e 3° giovedì del mese, con orario 15:00-17:00 presso l’Ufficio Brevetti e Marchi. Ulteriori informazioni alla pagina di riferimento del sito camerale