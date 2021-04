Erp assegna in affitto 14 immobili e 4 terreni tra Massa e Carrara: gara al rialzo

MASSA-CARRARA – L’Erp di Massa-Carrara, ente di edilizia residenziale pubblica, segnala che sono disponibili 14 immobili a uso diverso da abitazione, non arredati, e 4 terreni gestiti da Erp, da assegnare in locazione. Il contratto di locazione avrà la durata di 6 anni, con decorrenza dalla stipula del contratto, rinnovabile per ulteriore 6 anni.

Pertanto è stata indetta una gara al rialzo, con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al canone posto a base di gara, al netto dell’Iva. La documentazione dovrà pervenire ad Erp entro le ore 12 del 14 maggio. Questi gli immobili (tra parentesi la superficie e il prezzo a base d’asta del canone mensile) a Carrara: via Carriona 42 (221,97 metri quadrati, 1000 euro), via dei campi 8 (32 mq, 160 euro), via Emilia 15 A (37 mq, 176 euro), via Emilia 15 B (30 mq, 176 euro), via Emilia 13 (37 mq, 176 euro), viale XX Settembre 247 B (43 mq, 300 euro), piazza Giorgi 32 A ( 28 mq, 160 euro), via Casalina 2/O (34 mq, 150 euro), via Bertoloni 1 (68 mq, 750 euro), via Podenzana 7 (10 mq, 70 euro).

Questi gli immobili a Massa: piazza Istria 34 (19 mq, 180 euro), piazza Istria 27 (19 mq, 180 euro), via Matteoni 4 (27 mq, 120 euro), via Castagnara 77 (17 mq, 50 euro).

Questi i terreni: a Carrara, via dei Campi 21 (145 mq, 40 euro), via Forma alta 2 (459 mq, 50 euro), via Sorgnano 22 (460 mq, 50 euro); a Massa, via San Giuseppe Vecchio (74 mq, 35 euro). Per info: sito Erp www.erp.ms.it oppure 0585/72242.