CARRARA – Nella giornata di domenica l’assessore Giovanni Macchiarini ha formalmente presentato le sue «dimissioni irrevocabili con effetto immediato», rimettendo al sindaco Francesco De Pasquale le deleghe al Commercio, Patrimonio e Demanio, Mobilità e Traffico. Macchiarini, avvocato, era diventato assessore a novembre 2019, entrando in giunta “in corsa”.

«Prendo atto di questa decisione che né io né gli altri esponenti della giunta abbiamo intenzione di commentare. Siamo già al lavoro per fare in modo che questa scelta non abbia contraccolpi sulla cittadinanza: penso in particolare alla delega al Commercio, che proprio in queste settimane, in vista delle novità e riaperture annunciate dal governo nell’ambito della gestione della pandemia, avrà la nostra massima attenzione» ha dichiarato il primo cittadino.

«A conferma del fatto che il lavoro va avanti – specifica la nota di Palazzo civico – è stata predisposta la proroga delle agevolazioni sull’utilizzo del suolo pubblico in vigore dallo scorso giugno. L’atto sarà approvato nei prossimi giorni dalla giunta».

Daniele Del Nero, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, raggiunto dalla Voce Apuana, ha affermato di non conoscere le motivazioni dettagliate che hanno portato Macchiarini a rassegnare le dimissioni. «Già da qualche giorno era nell’aria la decisione – ha affermato – ma, come in altre occasioni, speravo che ci fossero margini di recupero». Con ogni probabilità questa sera il gruppo di maggioranza si riunirà per discutere della decisione dell’ormai ex assessore.