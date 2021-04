«Lo Stato entra nell’ex Ilva, adesso faccia la stessa cosa con Sanac»

MASSA – «Lo Stato con Invitalia entrerà nel gruppo ex Ilva di Taranto e quindi deve valutare un intervento diretto anche in Sanac». Lo afferma il deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri, dopo l’atteso versamento di 400 milioni di euro da parte dello Stato italiano. Un intervento che tiene in vita le speranze del gruppo Sanac che, come risaputo, ha una sede produttiva anche a Massa.

«Non c’è altra strada – afferma Ferri – non si possono fare strategie diverse. Il settore siderurgico è strategico per il Paese e Sanac è un’eccellenza nel mercato. Sanac e Ilva hanno sempre viaggiato insieme in un mercato dove l’Italia può tornare protagonista. Chiediamo al governo di entrare senza indugi in Sanac e di continuare su questa strada che ha legato queste realtà industriali».

«Tra l’altro – osserva il parlamentare renziano – grazie alla professionalità del personale Sanac anche in questi difficili periodi legati alla pandemia e ancora prima alla crisi di Ilva, gli stabilimenti Sanac, tra cui quello di Massa che è un’eccellenza, hanno lavorato con serietà e impegno dimostrando grandi capacità industriali e potenzialità da sviluppare e intensificare con una politica di investimenti. Non si perda più tempo e si concretizzi il passaggio».