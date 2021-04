Assunzioni in Provincia, al via le preselezioni: più di 800 candidati per 6 posti

MASSA-CARRARA – La pandemia aveva di fatto bloccato i due concorsi che la Provincia di Massa-Carrara aveva bandito nel corso del 2020 per l’assunzione di 2 istruttori direttivi amministrativo contabili (profilo D1, laureati) e 4 istruttori amministrativo contabili (profilo C1): al primo erano stati ammessi 195 candidati, al secondo 628.

Per il numero dei partecipanti non era stato possibile per le disposizioni in vigore procedere alla prova preselettiva prevista dai rispettivi bandi: adesso in virtù delle nuove disposizioni l’amministrazione di Palazzo Ducale ha avviato la procedura di preselezione in modalità telematica previa verifica tecnica riservata ai candidati ammessi.

Tutte le info e le istruzioni necessarie sono pubblicate sul sito internet della Provincia (www.provincia.ms.it) nella Amministrazione Trasparente, sezione “bandi di concorso/ concorsi scaduti”.

La notizia e i link sono pubblicati anche nella pagina principale del sito.