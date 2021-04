Daniela e Alessandro sfidano la crisi: «Apriamo il nostro bar, fiduciosi nei prossimi mesi»

MASSA – Daniela Lucarini e Alessandro Lo Piccolo non temono il futuro: “E’ un momento difficile, ma siamo fiduciosi”. E così, in piena pandemia, hanno deciso di realizzare un sogno. Domattina, alle 10.30 in viale Trieste, la coppia inaugurerà il Party Time Cafè. Una scelta senz’altro coraggiosa, in un momento in cui l’economia è messa a dura prova. “Quello di avventurarci nella ristorazione è sempre stato un nostro obiettivo – spiega Daniela, che gestirà la nuova attività insieme al marito e al figlio, che frequenta l’istituto alberghiero di Marina di Massa -. E’ capitata l’offerta e abbiamo preso la palla al balzo. In fondo, abbiamo pensato, “prima o poi questo periodo deve finire”. Sappiamo che la situazione non è delle migliori, ma vogliamo essere positivi”.

Determinazione e ottimismo: con questi ingredienti la famiglia affronta quella che si presenta come una vera sfida. “Il bar si trova in una posizione ottimale e nei prossimi mesi, con il progredire della campagna vaccinale, dovrebbero aprirsi ulteriori spiragli. Tutte carte che intendiamo giocare a nostro favore. Dobbiamo avere fiducia, anche e soprattutto per i nostri figli”.