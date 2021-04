Modello 730 2021, la Fenapi Massa-Carrara offre supporto gratuito ai pensionati

MASSA-CARRARA – La Fenapi di Massa-Carrara invita i pensionati a rivolgersi alle proprie sedi per valutare assieme l’opportunità di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. Tale preliminare valutazione, offerta gratuitamente dalla Fenapi, è stata prevista per supportare i pensionati che potenzialmente potrebbero semplificare i loro rapporti anche con l’Inps oltre alla determinazione di eventuali crediti, rispetto alle detrazioni consentite dalle vigenti normative.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi:

Carrara in via 7 Luglio, 4

Massa in via Aurelia Ovest, 139

Montignoso in via Roma, 9

Centralino telefonico: 0585 74931