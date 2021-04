Reddito Emergenza, al via l’assistenza gratuita nelle 40 sedi del Patronato Acli Toscana

Il reddito di emergenza è la misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile e il patronato Acli si mette a completa e gratuita disposizione di chiunque abbia bisogno di assistenza per l’inoltro della richiesta. Oltre alla consueta modalità di appuntamento in presenza, è stato creato un sito dedicato esclusivamente al Rem: all’indirizzo https://www.rem2021.it è possibile consultare i requisiti necessari per ottenere il reddito di emergenza e compilare il form con le informazioni richieste. Subito dopo sarà il patronato stesso a contattare il richiedente per completare la domanda e inviarla in via telematica all’Inps.

“Siamo consapevoli che si tratta di un’azione sociale molto importante, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale – continua Pennacchini – per questo tutti i servizi delle Acli, Caf e Patronato si sono messi al lavoro da subito: abbiamo già istituito una task force per rispondere in maniera precisa e capillare e ce la metteremo tutta affinché tutti coloro che vivono in situazioni complesse e hanno diritto al Rem, riescano a fare la domanda all’Inps”.