Cave chiuse e posti di lavoro a rischio: vertice tra sindacati, industriali, Regione e Comune

MASSA-CARRARA – Reticolo idrogeologico delle cave e posti di lavoro a rischio. Si è parlato di questo ieri sera durante il vertice tra i rappresentanti dei sindacati, Confindustria, Regione Toscana – con gli assessori Monia Monni e Stefano Baccelli – e Comune di Carrara – con il vicesindaco Matteo Martinelli (argomento di cui avevamo già parlato QUI). «Gli assessori Monni e Baccelli – ha spiegato ai lavoratori Leonardo Quadrelli, segretario provinciale della Fillea-Cgil Massa-Carrara – hanno fatto una promessa d’onore al territorio che tutte le loro forze, e degli uffici loro preposti, saranno impegnati a risolvere il problema avendo chiara la gravità della situazione. Gravità, sottolineata con forza anche dal vicesindaco Martinelli, perché è sicuro che rischia di trascinare in forte recessione il settore marmo che è vitale per tutta Carrara».

«I due assessori regionali – ha proseguito Quadrelli – ci hanno informato che due giorni fa hanno scritto una lettera al Demanio con la quale si chiede di valutare tutte quante le possibili soluzioni anche transitorie – sempre però nel rispetto della legge – per evitare la sicura chiusura di altre cave. Come Fillea apprezziamo molto questa posizione degli assessori, che era ed è anche la nostra, ma rimaniamo molto allarmati perché di tempi certi e celeri per risolvere la questione – come invece ci chiedono invece i lavoratori senza lavoro o che rimaranno senza lavoro – al momento non ci sono».

«Nel frattempo però, cogliendo con estremo favore lo spirito di collaborazione che ci è stato chiesto – ha concluso il sindacalista – vogliamo invitare Monni e Baccelli a visitare la cava Polvaccio. Sarà l’occasione per vedere esattamente com’è la cava e quale è il fosso demaniale che l’ha momentaneamente costretta a chiudere. Ma sopratutto vorrei che ascoltassero direttamente da un paio di lavoratori di quella cava le loro ragioni e preoccupazioni. Sono certo che sarebbe una cosa utile e intelligente per cercare di affrontare e cercar di risolvere il problema insieme. Spero tanto che Monni e Baccelli accettino il nostro invito».