Vacanza in montagna, nel cuore verde dell’Italia

C’è chi preferisce il mare e chi la montagna in estate. Non tutti sono grandi appassionati del caldo, della tintarella e del divertimento in spiaggia. La montagna offre mille spunti ed itinerari diversi per vivere le proprie vacanze all’insegna del green, della spensieratezza e anche del divertimento approfittando delle lunghe giornate da trascorrere nel cuore della natura, con la famiglia, una compagnia di amici o semplicemente insieme ad altri appassionati di montagna ed escursioni.

Cieli azzurri, aria frizzantina, prati verdi immensi, la neve che si scioglie al sole, tanti sentieri da percorrere e meraviglie nascoste che si celano in quello che è un immenso patrimonio naturale tricolore. Le mete verso le quali dirigersi sono pressoché infinite, dai grandi classici come le Dolomiti, gli Appennini o una montagna speciale come l’Etna ma anche tante altre destinazioni meno conosciute disseminate lungo lo Stivale.

Tu hai già scelto la meta per questa estate? Anche per il 2021 la montagna e gli itinerari green si confermano un trend molto seguito dai turisti che hanno riscoperto il piacere di lasciarsi meravigliare dalla bellezza dell’esperienza in estate.

Con l’aiuto di Tramundi, il tour operator online leader del settore dei viaggi organizzati di gruppo, ti suggeriamo alcune tra le mete più belle da mettere in lista per la tua vacanza in montagna. E non solo, Tramundi ti offre dei pacchetti completi grazie ai quali non hai bisogno di organizzare nulla. Pensano a tutti i professionisti del settore che da anni ormai si occupano di creare degli itinerari ad hoc per dare la possibilità ai viaggiatori di assaporare le migliori emozioni nei luoghi più belli della Penisola.

Quali località mettere in agenda? La lista potrebbe essere molto lunga perché i percorsi e le escursioni di trekking lungo i sentieri del CAI nel nostro Paese sono pressoché infiniti. Tramundi te ne propone davvero tantissimi portandoti a percorrere anche le ferrate più sceniche. Ma non c’è solo avventura, i percorsi in montagna sono per tutti, anche per chi non è molto atletico e abituato a molta stanchezza. Spazio anche al relax con soste alle terme incastonate in un paesaggio d’eccezione magnifico con dolci coccole in chalet e baite.

Ce n’è davvero per tutti i gusti. Se cerchi un tour che ti porti in uno dei posti in assoluto più rinomati al mondo non puoi che scegliere il trekking in Valle d’Aosta con tutti i suoi contrasti. La regione più piccola d’Italia da un lato e la montagna più alta di tutte le Alpi, il Monte Bianco dall’altro. Un panorama da sogno dietro l’altro e tanta adrenalina.

Ma se non sei un trekker esperto non ti perdere d’animo, ce n’è anche per te. Ti consigliamo il tour nel “Nel Regno dei Cervi: Trentino Alto-Adige”. Nel cuore del Parco Naturale Paneveggio alla scoperta dei punti strategici di avvistamento accompagnati da una guida locale.