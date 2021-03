Infrastrutture, Nardi (Pd): «Bene Letta sul collegamento veloce fra costa e Firenze»

MASSA-CARRARA – “La proposta del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, di un collegamento diretto e veloce fra la costa e Firenze è una proposta giusta e da sostenere. Da tempo anch’io sostengo questa soluzione, che credo sia l’unica per superare definitivamente la diatriba fra i due scali aeroportuali della Toscana” così Martina Nardi presidente della commissione attività produttive della Camera commenta le parole del segretario del Pd Enrico Letta oggi in un’intervista pubblicata su un quotidiano.

“Come spiega bene Letta è indispensabile che le risorse che arriveranno dall’Europa grazie a Recovery Plan siano utilizzate guardando al futuro della Toscana. In questo senso è evidente che dobbiamo superare il lucchetto che esiste fra la costa toscana e il centro della Toscana che ruota attorno all’area metropolitana fiorentina.”

“E’ quindi indispensabile – aggiunge la presidente della Commissione – che tutte le città della costa, con le loro infrastrutture e le loro imprese, siano collegate velocemente al centro della Toscana così da poter essere vicine alla linea dell’alta velocità ferroviaria nella tratta tra Milano e Roma che rappresenta l’infrastruttura principale del nostro Paese. Nello stesso tempo sarà indispensabile che nei progetti da realizzare con le risorse europee trovino spazio anche le infrastrutture specifiche per la Costa e quindi il completamento del corridoio tirrenico a cominciare dalla tirrenica e dall’alta velocità ferroviaria lungo la tratta Genova Roma.”

“Attualmente la Toscana viaggia a due velocità, è indispensabile quindi che la parte che sta andando più lenta come la Costa sia messa nelle condizioni di poter accelerare. Sarà dirimente nei prossimi anni quindi garantire un terreno fertile per le imprese e da questo punto di vista sono indispensabili le infrastrutture in grado di collegare velocemente i nostri porti alle strade e alle ferrovie, dal porto di Marina di Carrara, a quello di Livorno e a quello di Piombino. Sarà nello stesso tempo fondamentale far arrivare ovunque il 5G per garantire a tutta la costa una infrastruttura digitale sempre più indispensabile. L’obiettivo finale dei fondi europei che arrivano con il Recovery è infatti quello di ricostruire l’economia e noi sulla costa dobbiamo farlo ponendo mano a quelle infrastrutture che per troppo tempo non sono state realizzate o sono rimaste solo sulla carta chiuse in qualche cassetto”. Conclude Nardi