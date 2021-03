Rilancio di Massa, l’assessore Marras rassicura il sindaco: «La Regione non è assente»

MASSA – «La Regione c’è stata, c’è e ci sarà sempre per il rilancio di Massa-Carrara e della sua economia. E rassicura i cittadini, i lavoratori e il sindaco di Massa, nella cui città nei giorni scorsi c’è stato un incontro con il sottosegretario del ministero del lavoro e delle politiche sociali Tiziana Nisini». Interviene così la Regione Toscana dopo l’incontro di sabato tra il sindaco Francesco Persiani, la sottosegretaria Nisini l’europarlamentare Susanna Ceccardi e la deputata Donatella Legnaioli.

«La Regione è presente su tutti i fronti più importanti dello sviluppo locale – ricorda l’assessore all’economia, Leonardo Marras – e partecipa attivamente ai tavoli. Abbiamo accolto già alcune richieste che lo stesso Comune di Massa ha fatto di recente e non mancherà mai da parte nostra ascolto e vicinanza”. Dal recupero delle aree industriali dismesse alle vertenze che riguardano aziende come la Sanac, dalle infrastrutture (a partire dal porto) al turismo. Vediamoci con i sindaci di tutta l’area – rilancia l’assessore –, con i sindacati e le associazioni di categoria. In questo momento più che mai dobbiamo garantire alle famiglie, alle lavoratrici e ai lavoratori, ai giovani e alle imprese grande coesione istituzionale al di là delle posizione di parte di ciascuno».

E sull’argomento interviene anche la Lega di Massa col consigliere comunale Marco Battistini e presidente della commissione Lavoro. «L’appuntamento pomeridiano – spiega l’esponente del Carroccio – era stato pensato per approfondire un tema importante e complesso che meritava la giusta attenzione: in virtù di questo erano stati invitati i rappresentanti delle tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Spiace che i rappresentanti di Cgil e Uil non si siano presentati all’incontro, mentre hanno partecipato volentieri i rappresentanti della FemcaCisl. Assai deboli appaiono le motivazioni addotte dagli assenti in un loro comunicato: giustificazioni che poco hanno a che fare con gli interessi dei lavoratori e che appaiono meramente ideologiche e pretestuose (“scopiazzate”, tra l’altro, parola per parola, dall’onorevole Martina Nardi in un suo successivo comunicato). Non si è trattata di una “passerella” di partito, come vogliono far passare, ma di un incontro con un esponente del governo appena nominato sottosegretario che, per senso del dovere, come ogni politico dovrebbe fare, a seguito della sua nuova carica, ha voluto visitare i diversi territori per prendersi carico delle varie problematiche».

«Non regge neanche “l’accusa” di aver organizzato l’incontro per “motivi elettorali” – aggiunge Battistini – visto che non ci sono elezioni imminenti e specialmente ora che a Roma si è costituito un governo di Unità Nazionale. Peccato sul serio, perché nei mesi scorsi, durante varie sedute della commissione lavoro che presiedo in Comune a Massa, gli stessi rappresentanti sindacali che hanno disertato l’incontro si erano lamentati con l’allora Governo Conte per la poca attenzione dedicata a Sanac, evidenziando spesso l’assenza di ministri o esponenti del governo ai tavoli: sabato scorso avrebbero avuto la possibilità di interfacciarsi di persona sul territorio con uno di essi, ma hanno deciso di non presentarsi. L’incontro ad ogni modo c’è stato ed è stato proficuo e concreto grazie anche alla testimonianza di un lavoratore della Sanac e si è concluso con l’ impegno del neosottosegretario Nisini di riferire quanto emerso al ministro del Mise Giancarlo Giorgetti (il ministero che ha in carico la questione dell’ex Ilva di Taranto) in un appuntamento che già aveva messo in agenda a questo scopo. Ringrazio – conclude – quindi il sottosegretario Tiziana Nisini, l’europarlamentare Susanna Ceccardi e l’ On. Donatella Legnaioli che, accogliendo l’ invito del sindaco di Massa Francesco Persiani, hanno dedicato tutta un’intera giornata all’ascolto, non solo della questione Sanac, ma di tante problematiche del nostro territorio».