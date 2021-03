La Prefettura apuana: consentito per i ristoranti svolgere attività di mensa

MASSA-CARRARA – È arrivata la risposta da parte della Prefettura di Massa-Carrara al Comune di Aulla, dove viene confermata la possibilità per i pubblici esercizi dell’attività di ristorazione (quindi non solo per le mense), di poter effettuare, anche in zona arancione e rossa, la somministrazione di pasti all’interno dei locali in favore di lavoratori dipendenti delle aziende tramite convenzione e nel rispetto delle linee guida anticontagio.

«Un bel risultato per le nostre attività di ristorazione – ha commentato l’assessore al Commercio Giada Moretti – che possono svolgere, in un momento così diffiUncile, un servizio per le aziende e alleggerire, anche se di poco, il peso di questa crisi. Un ringraziamento a Giorgio Caponi è doveroso, siamo molto contenti e soddisfatti».

«Con riferimento alla nota della S.V. in data 20 febbraio u.s. – ha scritto la Prefettura apuana – concernente l’oggetto, si rappresenta che il Dpcm del 14 gennaio, all’art. 2 c.4 lett. c) ed il Dpcm del 2 marzo prevede per la zona gialla all’art. 27 c.4. per la zona arancione all’art.37 del c.1 per la zona rossa all’art. 46 c. 1, sia consentito lo svolgimento all’interno di pubblici esercizi dell’attività di ristorazione in favore di lavoratori di aziende con le quali gli stessi pubblici esercizi instaurino onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linea guida diretti a prevenire o contenere il contagio».

«Diversamente – ha specificato ancora la Prefettura – non è consentita, in quanto non riconducibile alla fattispecie dell’attività di mensa e catering continuativo, al titolare di partita Iva o libero professionista di stipulare con un pubblico esercizio un contratto (scaricabile QUI) con le specifiche su indicate, non essendo in questi casi configurabili un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva. Si richiama, pertanto, l’attenzione sul rispetto delle disposizioni sopra richiamate».