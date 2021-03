EGO International, il trend positivo dell’export in Toscana

Più che positivo il trend di crescita dell’export toscano, che nell’ultimo anno è andato oltre le più brillanti previsioni raggiungendo i 42,7 miliardi, con un incremento pari al 15,6% rispetto all’anno precedente. Uno straordinario risultato evidenziato dai dati Istat, che collocano la regione al primo posto per la maggior crescita delle esportazioni, un percorso che dal 2008 ad oggi ha conosciuto un incremento delle vendite all’estero pari al 60%.

L’internazionalizzazione ha giocato dunque un ruolo significativo per molte imprese locali, rappresentando un canale di fatturato piuttosto redditizio. L’apertura verso i mercati esteri è una strategia vincente che incontra il favore non solo dell’imprenditoria locale ma anche di compagnie del settore, impegnate a rivendicare l’importanza dell’export per il territorio nazionale.

Tra queste, in particolare, gli esperti di EGOInternational (qui il sito web ufficiale), che nelle recensioni sul blog ufficiale confermano il trend positivo ed evidenziano le diverse possibilità di vendita dei prodotti toscani all'estero.

Negli ultimi tre anni i distretti commerciali sono stati la chiave dell'economia toscana, sia a livello nazionale che internazionale, superando i dieci miliardi di euro.

I prodotti appartenenti al settore moda sono stati i più promettenti e maggiormente richiesti sui mercati internazionali: il trend si conferma ampiamente positivo con un incremento di oltre 7 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Pelletteria e calzature fiorentine, fino a tre anni fa facevano infatti registrare un aumento pari al 5%, il tessile e il comparto abbigliamento si attestavano intorno a +4%.

Boom delle esportazioni anche per il settore agroalimentare, che negli ultimi anni ha conosciuto un incremento pari a +6%, grazie soprattutto all’apporto positivo dei distretti dell’olio (+12%), del florovivaismo di Pistoia con +6.8% e del vino +0.8%.

Oggi la Toscana si colloca al quinto posto nazionale, raggiungendo un peso pari al 9% sull’export dell’intero Paese. In rapporto al Pil regionale di recente le esportazioni hanno sfiorato il 40%, livello mai raggiunto dall’economia toscana.

A trainare l’andamento dell’export toscano è ancora il settore delle borse e delle scarpe: il comparto fashion e pelletteria fanno brillare la provincia di Firenze e proiettano quella di Arezzo tra quelle italiane con le migliori performance sui mercati esteri.

Comparti come quelli manifatturiero e del legno, si aggiungono ai successi dell'export nella moda, rappresentando le eccellenze locali di territori come Grosseto all'estero.

L'attenzione per la merce di qualità oggi va di pari passo con un accurato studio dei mercati di riferimento, ecco che diventa quindi indispensabile adattare il proprio business alle esigenze internazionali per far decollare l'economia regionale.

Oggi l’export toscano mostra di aver avuto il maggior incremento nei Paesi extra Ue, con una crescita pari al 2%, con il food e il tessile che vanno sempre più di pari passo con il comparto abbigliamento.

Lo spirito imprenditoriale e la capacità di innovare hanno permesso alla Toscana di rilanciare l'economia nazionale per imporsi con successo nell'export globale.

Il green sembra essere una carta ancora da giocare per l’esternalizzazione, da non sottovalutare nemmeno l’importanza del digitale per riqualificare i prodotti in un’ottica di internazionalizzazione, e in questo la Toscana ha potenzialità per eccellere.