Sentenza Tar, rinnovo concessioni balneari a forte rischio. «Serve intervento immediato»

MASSA-CARRARA – Dopo la pronuncia del Tar di Firenze che ha accolto il ricorso dell’Agcom-Antitrust contro l’estensione delle concessioni balneari al 2033 disposta dal Comune di Piombino, Confartigianato Massa-Carrara è molto preoccupata ed esprime la propria vicinanza a tutti gli imprenditori del settore balneare interessati dalla sentenza che potrebbe ripetersi su Carrara, già nel mirino dell’Agcom antitrust.

«La decisione del tribunale amministrativo ci preoccupa e non poco – ha detto il presidente dei balneari di Confartigianato, Marco Pardi –. Anche se le altre concessioni marittime estese regolarmente entro la fine del 2020 sono legittime e non subiranno conseguenze, questa sentenza porta sull’intero mondo balneare un nuovo vortice di incertezze che devono essere affrontate subito. Il governo deve intervenire immediatamente e difendere la legge italiana in Commissione europea dalla procedura di infrazione al fine di addivenire a soluzioni certe e durature».

«Le sentenze si rispettano – ha aggiunto il presidente Sergio Chericoni – ma è difficile accettare che la Bolkestein esiste, sì, ma si applica solo in Toscana. Oggi solo a Piombino, domani forse anche a Carrara. Mentre tutti i Comuni costieri italiani, infatti, prorogano indistintamente le concessioni balneari, l’Antitrust ha voluto iniziare a porre la sua attenzione proprio sulla costa toscana a scapito dei soli nostri imprenditori balneari ai quali le amministrazioni comunali, applicando la legge dello Stato, avevano prorogato loro le concessioni demaniali fino al 2033 al fine di permettere loro di continuare a fare impresa».

«La sentenza del Tar – conclude l’associazione di categoria – ancora una volta evidenzia che, nonostante i proclami, i governi che si sono succeduti non hanno affrontato le criticità della questione come avrebbero dovuto e di fatto hanno lasciato le amministrazioni sole a fronteggiare, con le proprie risorse, una vicenda che ha proporzioni enormi. E a farne le spese è la categoria dei balneari, il comparto del turismo già ridotto allo stremo dalla pandemia. Non è tollerabile che la vita professionale di tutta la categoria sia in mano ai singoli tribunali regionali: è necessaria una legislazione nazionale univoca che non sia soggetta a interpretazioni».