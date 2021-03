Lavoro, azienda massese cerca un montatore meccanico

MASSA – Azienda sita in Massa operante nel settore metalmeccanico cerca un montatore meccanico per contratto a tempo determinato per 3 mesi full time. Mansioni: assemblaggio di macchinari industriali. È richiesta la conoscenza di nozioni base di meccanica applicata e lettura del disegno di montaggio. Si escludono persone con esperienza solo nel settore civile. Per informazioni inviare il curriculum a martina.biscardi@newtecitaly.com oppure chiamare allo 0585 833430.