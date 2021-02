La crisi degli Ncc, incontro in Prefettura: a rischio 35 posti di lavoro a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Incontro in Prefettura tra il prefetto vicario Sabatina Antonelli, il presidente, Giovanni Magrini e il vice presidente, Arnaldo Passeggio, del Gruppo Confartigianato Ncc (noleggio con conducente) Massa-Carrara. Lo scopo: far presente al rappresentante del Governo la difficile situazione che stanno vivendo gli operatori del settore del noleggio con conducente. Una categoria che ha subito in modo oltremodo pesante la crisi derivata dalla pandemia in corso.

Solo tra i rappresentanti di Ncc Confartigianato operano oltre 35 persone con il rischio che se non si trovano rimedi, 35 famiglie si troveranno presto a fare i conti con la mancanza di lavoro. I rappresentanti di Confartigianato hanno fatto presente alla dottoressa Antonelli che «nonostante i finanziamenti stabiliti dal governo per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, finalizzati a consentire alle regioni e ai comuni di ricorrere a convenzioni con operatori di servizi autobus passeggeri, taxi e Ncc, nella nostra provincia i Ncc sono stati esclusi completamente e Ctt Nord (Compagnia Toscana Trasporti) non risponde alle richieste e ai solleciti della categoria per ottenere un incontro, in modo di verificare la possibilità di inserire anche i noleggi con conducente nei servizi aggiuntivi al trasporto locale. Come ricordato per la categoria, aldilà dei ristori ricevuti, è fondamentale lavorare e fatturare perché solo in questo modo potranno trovare i finanziamenti bancari per il rinnovo e la manutenzione del parco macchine».

«La dottoressa Antonelli – commenta Confartigianato – ha dimostrato grande attenzione alle problematiche illustrate e ha richiesto l’invio della documentazione mostrata, solleciti compresi, ai vertici di Ctt Nord per verificare i motivi del rifiuto ad ogni colloquio o incontro con i rappresentanti di Confartigianato».