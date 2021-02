Fenapi ricorda le agevolazioni per gli anziani offerte dallo Stato

MASSA CARRARA – La Fenapi (FEderazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori) di Massa-Carrara ricorda che sussistono delle agevolazioni per gli anziani tramite degli aiuti che lo Stato, anche attraverso i comuni, riconosce ai cittadini una volta superata una certa soglia di età.

Tra le agevolazioni richiedibili si evidenziano, ad esempio, la riduzione delle tariffe per i mezzi di trasporto pubblici, del canone Rai e quello telefonico Telecom, dei bollettini postali, della Tari (tassa sui rifiuti), esenzione ticket per visite ed esami ma anche dei farmaci e tante altre iniziative che è sempre bene conoscere e diffondere. Inoltre se la persona è in possesso di specifici requisiti previsti dalla legge, può richiedere anche un reddito integrativo.