Fenapi: al via i corsi Haccp per addetti alle attività alimentari

MASSA CARRARA – La Fenapi di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (corsi Haccp), organizzati dal proprio Centro Formazione di riferimento, che inizieranno a breve nel rispetto delle norme anti covid.

Tali corsi formativi sono obbligatori per tutti quei soggetti che operano o intendano operare nel settore della ristorazione, somministrazione e trasporto di cibi e bevande, anche saltuariamente. Si ricorda che, in ottemperanza a quanto dalle normative europee, nazionali e regionali tutti gli addetti operanti nel settore alimentare sono obbligati a partecipare a un corso di formazione specifico. Inoltre tutti gli operatori del comparto che hanno già partecipato a corsi formativi per addetti all’industria alimentare devono provvedere al rinnovo/integrazione della formazione ricevuta mediante una specifica formazione di aggiornamento.

Per informazioni: 0585 74931 – 329 1263585 – fenapims@gmail.com