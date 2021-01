Nuova multiutility servizi, Uil pensionati critica: «Durissimo attacco alla gestione pubblica»

MASSA – «Nuova multiutility in Toscana nel campo dei servizi per acqua, luce, gas e rifiuti: un durissimo attacco alla gestione pubblica da parte di vasti settori economici e politici, teso ad attribuire in modo esclusivo la responsabilità dello sfascio dei servizi sia alla scarsa redditività che alla cattiva amministrazione del fattore lavoro. Questa interpretazione è volta ad occultare , in modo subdolo, l’uso strumentale e clientelare delle risorse, la loro cattiva amministrazione, le clientele politiche che condizionano vari settori della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche, per porre sul banco degli imputati i lavoratori». La critica arriva dalla Uil Pensionati di Massa, che interviene così su un tema scottante nel dibattito in Toscana.

«Ribadiamo la nostra difesa delle aziende pubbliche per il ruolo che esse hanno svolto nel campo del servizio pubblico in un secolo di vita e, tuttavia, la nostra non può essere una difesa acritica e non può accompagnarsi ad una ipotesi di ingannevole trasformazione – sottolineano dal sindacato – Ciò che occorre è un soggetto gestionale capace di dare risposte alle esigenze collettive che, per crescita di nuovi bisogni e modificazioni del modo di vivere della comunità, meritano profondamente. Si tratta, allora, di svincolare le aziende pubbliche dall’attuale forma amministrativa che la vede affidata a emanazioni dirette delle forze politiche del governo della città. uesta sovrapposizione tra amministratori pubblici e responsabili gestionali vede spesso penalizzare le competenze a vantaggio di interessi politici e sempre meno fa emergere un vero ruolo dei dirigenti di azienda. La funzione di questi ultimi si è, oramai, ridotta, per effetto dei flussi finanziari pubblici, a mera competenza sulle spese correnti, senza alcuna acquisizione di miglioramento dei servizi». Secondo la Uil Pensionati bisogna cambiare la forma giuridica attuale e assumere una sorta di «una configurazione di Azienda Imprenditoriale Pubblica , soggetta alle norme del Codice Civile in modo che i singoli amministratori, in caso di cattiva gestione, possano essere perseguiti dalle sanzioni previste dalle stesse norme che regolano le Spa – conclude Uil – Va costituita un’azienda come soggetto giuridico diverso dalle esperienze passate lontano dalle commistioni tra le forze politiche che devono fare la programmazione del territorio delle attività che vi si svolgono con indirizzo politico chiaro a fronte di chi gestisce i servizi del nostro territorio».