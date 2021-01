Lavoro, la Provincia di Massa-Carrara cerca un tecnico: come candidarsi

MASSA-CARRARA – La Provincia di Massa-Carrara ha attivato presso il Centro per l’impiego una selezione per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 unità con inquadramento in categoria giuridica B1 del Comparto Funzioni locali, profilo professionale “Esecutore Tecnico” – Operaio/Cantoniere.

La procedura è curata dal Centro per l’impiego al quale vanno presentate le richieste di inserimento nella graduatoria entro il 26 febbraio 2021. L’avviso completo e il modulo della richiesta sono pubblicati sul sito della Provincia, nella home page e nella sezione amministrazione trasparente www.provincia.ms.it e sui siti https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti e della Regione Toscana

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/.