Fondazione Crc, rinnovati Cda e collegio sindacale: come presentare candidatura

MASSA CARRARA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara rinnoverà il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dopo che 3 membri di ciascuno gruppo termineranno il mandato, come previsto, il prossimo 16 febbraio.

«Premesso che, – si legge nella nota ufficiale della fondazione – per il rispetto della rappresentanza di genere, i membri da nominare dovranno essere almeno due di sesso femminile per il Consiglio di Amministrazione e almeno uno di sesso diverso dagli altri due per il Collegio Sindacale, si precisa che il criterio prioritario per la nomina sarà il meccanismo delle “liste” così come previsto dagli artt. 8 e 9 del succitato Regolamento. Le liste, che potranno avere un numero di candidati non superiori a cinque e non inferiori a tre, dovranno essere presentate da almeno 5 componenti il Comitato di Indirizzo nei termini indicati dalle norme del Regolamento e cioè sino a cinque giorni prima della data fissata per la votazione. Nel caso in cui non venissero presentate liste ovvero venisse presentata un’unica lista, il Comitato procederà alla nomina su candidature singole».

Gli interessati, se in possesso dei requisiti previsti dallo statuto (consultabile sulla sezione “amministrazione trasperente di www.fondazionecrcarrara.it) potranno presentare la candidatura solo se facenti parte di una lista, in quanto le candidature singole non verrano prese in considerazione. Per presentare la domanda basterà mandare una mail, entro il 5 febbraio, a segreteria@fondazionecrcarrara.com indicando nell’oggetto “Candidatura componente CdA” oppure “Candidatura componente Collegio Sindacale”.