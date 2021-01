Terzo settore, Nardi (Pd): emendamento al Milleproroghe per riapertura attività ristorative

MASSA-CARRARA -«Presenteremo un emendamento al Milleproroghe per consentire alle associazioni no profit del Terzo Settore di poter svolgere, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti per bar e ristoranti, le attività ricreative complementari ed in particolare la somministrazione ai soci di alimenti e bevande». È quanto dichiarano Lucia Ciampi e Martina Nardi, deputate del Partito Democratico, sul Decreto Legge che verrà discusso nei prossimi giorni a Montecitorio.

«Solo in Toscana, – concludono Nardi e Ciampi – la nostra Regione, sono migliaia gli esercizi di ristorazione (non solo Alci ed Arci ma anche di altre associazioni) rimasti chiusi da mesi i cui introiti non solo rappresentano uno strumento di autofinanziamento per le altre attività di assistenza e cura alla persona, ma che rivestono un valore fondamentale per tante persone, soprattutto anziane e nei piccoli centri, per l’erogazione di servizi di prossimità. Siamo sicure che il governo ed il Parlamento sosterranno questa iniziativa».