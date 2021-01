Supebonus: secondo appuntamento col webinar della Camera di commercio

MASSA-CARRARA – Martedì 19 gennaio alle 16.00 il secondo appuntamento con il webinar organizzato dalla camera di commercio di Massa-Carrara e Irs, in collaborazione con Infocamere, dedicato alla piattaforma SìBonus. Tale piattaforma di Infocamere consente a imprese e privati, titolari di crediti fiscali (come quelli sul superbonus 110%) di cederli per ricavare liquidità, e al contempo, ai soggetti disposti ad acquistare tali crediti di valutare le diverse opportunità.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’ente camerale al seguente indirizzo: https://bit.ly/35FlGdw