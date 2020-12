«Stop esternalizzazioni e quasi mille assunzioni. Le battaglie sindacali danno buoni frutti»

MASSA-CARRARA – “La lotta sindacale paga. Così, tutti insieme come Filctem Cgil, Cisl Reti e Uiltec siamo riusciti a ottenere grandi risultati in queste settimane a Enel: stop all’esternalizzazione delle manovre, rinuncia alla reperibilità di zona e agli orari sfalsati e quasi un migliaio di assunzioni dall’inizio dell’anno fino al 2023 su tutto il territorio nazionale. Numeri che potranno crescere. Al tempo stesso, sempre in maniera unitaria, le segreterie nazionali e locali dei sindacati hanno anche ottenuto dall’azienda la soluzione ai problemi della pulizia e manutenzione degli indumenti con funzione di dispositivi di protezione individuale: a breve la gara per individuare le lavanderie specializzate nel settore”.

Esultano i rappresentanti dell’azienda Uiltec Toscana Nord sul territorio apuano dopo le due conquiste ottenute dai sindacati: “L’azienda ha riconosciuto le battaglie che come organizzazioni sindacali abbiamo portato avanti in questi mesi – prosegue la segreteria Uiltec Toscana Nord – e si è impegnata a sottoscrivere un protocollo utile ad affrontare in maniera partecipativa il periodo della transizione energetica e per interagire in maniera più efficace con le rappresentanze dei lavoratori sui territori”. L’azienda deve affrontare un momento molto complesso, soprattutto sul fronte della transizione energetica verso fonti che siano sempre più rinnovabili. Servono investimenti importanti, da miliardi di euro, anche nel personale: “L’azienda ha dichiarato di voler valorizzare questo specifico aspetto perché non può vedere il sindacato come antagonista – prosegue Uiltec – e, proprio per questo, si è impegnata a valorizzare la partecipazione di lavoratori e sindacato. Da qui la cancellazione delle proposte legate a reperibilità e orario sfalsato, prima sul tavolo della trattativa, e ha deciso di sospendere le esternalizzazioni e sa già che come sindacato saremo inflessibili: non c’è trattativa su questo fronte e siamo pronti a entrare nuovamente in sciopero e a fare tutte le battaglie che saranno necessarie. Ben vengano invece le 900 assunzioni in tre anni che potrebbero aumentare nel ricalcolo delle attività di monitoraggio, fra personale tecnico e operativo”.

Importanti novità anche sul fronte della sicurezza emergono dall’analisi della segreteria di Massa Carrara della Uiltec: “Pulizia e manutenzione dei capi di vestiario con funzioni di Dispositivi di protezione individuale, non può essere un compito delegato completamente ai lavoratori. Così nella riunione del Comitato bilaterale salute sicurezza e ambiente di E-Distribuzione l’azienda ha comunicato i sindacati di aver avviato le procedure per l’appalto a lavanderie specializzate convenzionate in tutta Italia per i Dpi di seconda e terza categoria. Un altro successo di cui andiamo fieri. Tutti risultati ottenuti grazie all’impegno dei lavoratori Enel, che hanno sostenuto queste battaglie”.