Come funziona il noleggio auto a lungo termine?

Negli ultimi anni le aziende hanno proposto soluzioni alternative all’acquisto di vetture che hanno suscitato grande curiosità nei consumatori. Tra queste vi è sicuramente quella del noleggio auto a lungo termine, ovvero, una soluzione indicata per tutti coloro che intendono cambiare frequentemente la propria vettura ed includere in un solo canone mensile la maggior parte delle spese accessorie. Approfondiamo insieme l’argomento.

Noleggio auto a lungo termine per i privati

Il noleggio auto a lungo termine per i privati è quel contratto che viene firmato dall’azienda, che concede la locazione, e dall’automobilista, per un periodo di circa due anni. Tale contratto prevede il costo da pagare di un canone mensile che include anche le spese accessorie come ad esempio quelle relative alla manutenzione ordinaria e quella straordinaria, al cambio degli pneumatici, al soccorso stradale (24 ore su 24 e assistenza telefonica) e all’assicurazione RC Auto.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine non è altro che un contratto con il quale l’azienda concede la propria vettura ad un cliente in cambio di una rata mensile. In questo costo non è incluso solo il costo del noleggio ma anche l’assicurazione, la manutenzione e la sostituzione dell’auto in caso di guasto.

È possibile recarsi presso aziende di noleggio a lungo termine Firenze, Roma o in qualsiasi città si desideri, per avere la possibilità di noleggiare un’auto senza doverla necessariamente acquistare. Al termine del contratto l’automobilista può decidere di restituirla oppure di acquistarla pagando il valore commerciale.

Quanto costa noleggiare un’auto a lungo termine?

Ogni automobilista che è interessato a noleggiare un’automobile a lungo termine si pone questa domanda. Considerando che ogni cliente ha esigenze differenti non è possibile stabilire un costo standard. Il costo mensile varia non solo in base alla tipologia di modello di vettura che viene scelto, ma anche a seconda dei servizi accessori che vengono inclusi e dall’uso che l’automobilista ne fa.

Solitamente il costo da parte da circa 150,00 euro al mese.

Perché conviene noleggiare un’auto a lungo termine?

Questa soluzione risulta indicata per chi non è intenzionato ad acquistare una nuova vettura e per chi intende effettuare un unico pagamento mensile includendo tutti i servizi accessori. Infatti, non è previsto una rata finale maxi ed al termine del contratto è possibile scegliere se tenere la vettura oppure cambiarla. Dopo aver stabilito il canone mensile quindi non bisogna più preoccuparsi di pratiche burocratiche ed assicurative.

I privati, ma soprattutto i possessori di partita Iva ed i titolari d’azienda, scelgono tale soluzione poiché riescono ad ottenere una detrazione fiscale sul costo totale del noleggio.

Cosa occorre per noleggiare un’auto?

Chi decide di noleggiare un’automobile deve essere in possesso di una carta di credito. È importante precisare che chi non possiede una carta di credito non può noleggiare un’auto.

Quando invece si deve andare a ritirare l’auto bisogna portare con sé la copia della prenotazione del noleggio auto, la patente di guida, il proprio documento d’identità (carta d’identità oppure il passaporto).